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محكمة روسية بصدد إصدار حكم مطول بالسجن بحق نافالني

07:01 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021
محكمة روسية بصدد إصدار حكم مطول بالسجن بحق نافالني

أليكسي نافالني

موسكو - (د ب أ):
من المقرر أن تصدر محكمة في العاصمة الروسية، اليوم الثلاثاء، حكما مطولا بحق المعارض أليكسي نافالني في محاكمة أثارت انتقادات في جميع أنحاء العالم.

وتم انتقاد المحاكمة باعتبارها ذات دوافع سياسية، ويرى العديد من الخبراء أنها محاولة جديدة لإسكات خصم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونجا نافالني بصعوبة من محاولة اغتيال باستخدام غاز "نوفيتشوك" الكيماوي المحظور دوليا.

ويلقي نافالني باللوم على بوتين وعملاء جهاز المخابرات الداخلية الروسي في الهجوم.

ويرى نافالني أن المحاكمة هي عقاب من الكرملين "بعد الفشل في قتله".

وينفي بوتين وجهاز المخابرات الدخلية الروسي هذه الاتهامات.

أليكسي نافالني موسكو روسيا

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