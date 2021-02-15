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تركيا تعتقل 718 شخصًا للاشتباه بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني

10:07 م الإثنين 15 فبراير 2021
تركيا تعتقل 718 شخصًا للاشتباه بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني

الشرطة التركية

أنقرة - (ا ف ب)
اعتقلت الشرطة التركية اليوم الاثنين، 718 شخصًا للاشتباه بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني، ويوجد ضمن هؤلاء الموقوفين قياديون في حزب الشعوب الديمقراطي الداعم الأكراد. وتمت الاعتقالات في مداهمات شملت 40 مدينة بالبلاد.

أفادت وزارة الداخلية التركية، أن الشرطة أوقفت 718 شخصًا بينهم قياديون في حزب الشعوب الديمقراطي الداعم للأكراد، للاشتباه بارتباطهم بمتمردي حزب العمال الكردستاني، الذي نسبت إليه أنقرة الأحد "إعدام" 13 تركيًا في العراق.

وقالت الوزارة إنه تم "ضبط عدد كبير من الأسلحة والوثائق والمواد الرقمية الخاصة بالمنظمة الإرهابية خلال مداهمات"، موضحة أن العمليات شملت 40 مدينة في البلاد ولا تزال مستمرة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم، الولايات المتحدة بدعم "الإرهابيين" بعدما تم "إعدام" 13 تركيًا في العراق على أيدي متمردي حزب العمال الكردستاني.

وقال أردوغان في خطاب إن تصريحات الولايات المتحدة مؤسفة. تقولون إنكم لا تدعمون الإرهابيين لكنكم بالواقع تقفون إلى جانبهم.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أنها "تأسف لمقتل رعايا أتراك"، مشيرة إلى أنها تنتظر تأكيدًا إضافيًا حول ما أعلنته أنقرة عن ظروف مقتلهم.

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الشرطة التركية تركيا حزب العمال الكردستاني أنقرة

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