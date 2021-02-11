أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبالميراس الطقس مونديال الأندية لقاح كورونا مسبار الأمل عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

في أول اتصال مع الرئيس الصيني.. بايدن قلق بشأن الاقتصاد وحقوق الإنسان

06:31 ص الخميس 11 فبراير 2021
في أول اتصال مع الرئيس الصيني.. بايدن قلق بشأن الاقتصاد وحقوق الإنسان

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ):
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه بشأن "الممارسات الاقتصادية القسرية وغير العادلة" للصين وكذلك "انتهاكات حقوق الإنسان" في إقليم شينجيانج.

جاء ذلك خلال أول اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني شي جينبينج، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء عن البيت الأبيض.

كما أعرب بايدن في الاتصال الذي جرى صباح الخميس بتوقيت بكين، عن مخاوفه بشأن "القيود المتزايدة" التي تفرضها البلاد على الحريات السياسية في هونج كونج و "الإجراءات المشددة المتزايدة في المنطقة، ومن بينها تجاه تايوان".

جو بايدن الممارسات الاقتصادية حقوق الإنسان الصين

الخبر التالى:

المكسيك تجيز الاستخدام الطارئ للقاحي شركتي"كانسينو" و"سينوفاك" الصينيتين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 171390

    عدد المصابين

  • 133331

    عدد المتعافين

  • 9804

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 107802122

    عدد المصابين

  • 79710240

    عدد المتعافين

  • 2362323

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا