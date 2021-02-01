النمسا تعرب عن انزعاجها الشديد من التطورات السياسية في ميانمار
فيينا - (أ ش أ):
أعربت النمسا، اليوم الاثنين، عن انزعاجها الشديد من التطورات السياسية في ميانمار.
ودعا وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالينبرج، في تصريح له اليوم، القيادة العسكرية في ميانمار إلى الالتزام بالعملية الديمقراطية وسيادة القانون وإطلاق سراح جميع الممثلين السياسيين المدنيين.
يشار الى أن أنباء تواترت خلال الساعات الماضية تفيد بأن جيش ميانمار استولى على السلطة وأعلن حالة الطوارئ على مستوى البلاد.
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