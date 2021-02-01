أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق الدائري مونديال الأندية انقلاب ميانمار لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

النمسا تعرب عن انزعاجها الشديد من التطورات السياسية في ميانمار

08:27 م الإثنين 01 فبراير 2021
النمسا تعرب عن انزعاجها الشديد من التطورات السياسية في ميانمار

وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج

فيينا - (أ ش أ):

أعربت النمسا، اليوم الاثنين، عن انزعاجها الشديد من التطورات السياسية في ميانمار.

ودعا وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالينبرج، في تصريح له اليوم، القيادة العسكرية في ميانمار إلى الالتزام بالعملية الديمقراطية وسيادة القانون وإطلاق سراح جميع الممثلين السياسيين المدنيين.

يشار الى أن أنباء تواترت خلال الساعات الماضية تفيد بأن جيش ميانمار استولى على السلطة وأعلن حالة الطوارئ على مستوى البلاد.

هذا المحتوى من

الكسندر شالينبرج وزير الخارجية النمساوي النمسا ميانمار انقلاب ميانمار

الخبر التالى:

فرنسا تطلق حوار "بوفو حول الأمن" في مشاورات وطنية غير مسبوقة بشأن الشرطة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 165418

    عدد المصابين

  • 129293

    عدد المتعافين

  • 9263

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103066730

    عدد المصابين

  • 74683577

    عدد المتعافين

  • 2226548

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا.. تفاصيل طقس الثلاثاء بالدرجات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا