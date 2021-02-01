نقابة لبنانية تحذر من نقص مخزون المواد الغذائية بنسبة 50 بالمئة

بيروت - (د ب أ)

حذرت نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان، اليوم الاثنين، من نقص مخزون المواد الغذائية بنحو 50 بالمئة خلال الأسابيع المقبلة، بسبب المشاكل الاقتصادية والإغلاق التام الذي تفرضه الحكومة اللبنانية نتيجة الارتفاع الأخير في الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وقال النقابة في بيان لها اليوم: "إن ما يمر به لبنان من ظروف صعبة بدءا من الأزمة المالية والاقتصادية والشح في العملات الأجنبية وصولا الى الإقفال العام وما يرافقه من إجراءات تحد من انسيابية الإمدادات الغذائية من المخازن إلى المستهلك، أرخى بثقله على القطاع وزاد من التحديات والصعوبات التي تواجهها الشركات المستوردة".

وأضاف البيان الذي نقلته الوكالة الوطنية للإعلام: "أن هذه العوامل مجتمعة ستؤدي الى نقص في المخزون الغذائي إلى نحو النصف، أو أكثر خصوصًا أن الفترة المطلوبة لإجراء الطلبيات الجديدة لشراء المواد الغذائية ووصول هذه السلع من مصدرها الى لبنان تتطلب حوالي ثلاثة أشهر".

ويستورد لبنان نحو 80 في المئة من احتياجاته الزراعية أو منتجات الصناعات الزراعية من الخارج.

وناشدت النقابة الجهات المعنية "التنبه إلى هذه المخاطر"، مطالبة "بوضع خطة طارئة بالتعاون معها لتدارك هذا الوضع والحفاظ على أمن اللبنانيين الغذائي، أي استمرار وجود مخزون غذائي يكفي اللبنانيين لأكثر من ثلاثة أشهر".

وتدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير في لبنان منذ عام 2019. كما تسببت جائحة فيروس كورونا وانفجار ميناء بيروت الذي وقع في 4 أغسطس الماضي، بتفاقم الوضع الاقتصادي وهو ما دفع الكثير من المواطنين إلى الفقر.

وتعد هذه أسوأ أزمة اقتصادية تجتاح لبنان منذ الحرب الأهلية التي استمرت 15 عامًا وانتهت في عام 1990.