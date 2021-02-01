"قلق وتهديد ودعوة للحوار".. كيف يرى العالم انقلاب ميانمار؟

كتبت – إيمان محمود:

شهدت ميانمار انقلابًا عسكريًا، اليوم الاثنين، وأطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو كي التي اعتقلت، إلى جانب قادة آخرين، من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية.

وأعلن الجيش في بيان نقله تلفزيون "مياوادي" المملوك له، فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد، ونقل السلطة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنرال مين أونغ هليانغ".

إثر هذه الأنباء، توالت ردود الفعل الدولية التي عكست قلق بالغ من المشهد الجاري، كما طالب المجتمع الدولي بضرورة احترام القانون.

أمريكا: "سنتخذ إجراءات إذا لم يتم التراجع"

طالبت الولايات المتحدة بإطلاق سراح القادة الذين اعتقلهم الجيش في ميانمار، متوعدة بالرد في حال رفض الجيش التراجع عن الاستيلاء عن السلطة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني إن "الولايات المتحدة تُعارض أيّ محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحوّل الديمقراطي في بورما (ميانمار)، وستتخذ إجراءات إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات (الاعتقالات التي شملت زعيمة البلاد أونج سان سوكي)".

وأضافت "نحضّ الجيش وجميع الأطراف الآخرين على التزام المعايير الديمقراطيّة وسيادة القانون والإفراج عن المعتقلين اليوم"، وأن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من التقارير التي تفيد بأن الجيش البورمي، قد اتخذ خطوات لتقويض التحول الديمقراطي في البلاد، بما في ذلك اعتقال مستشارة الدولة أونج سان سوكي ومسؤولين مدنيين آخرين في البلاد.

وقالت ساكي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اطلع على التطورات التي حدثت في ميانمار، وإن بلادها تواصل تأكيد دعمها القوي للمؤسسات الديمقراطية في ماينمار، مضيفة أن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب وتقف مع شعب بورما، الذي تحمل بالفعل الكثير في سعيه لتحقيق الديمقراطية والسلام.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكين عن قلقه العميق بشأن الاعتقالات في ميانمار.

ودعا بلينكن القادة العسكريين في بورما -مستخدما الاسم السابق لميانمار- إلى إطلاق سراح جميع المسئولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني، واحترام إرادة الشعب كما تم التعبير عنها في الانتخابات الديمقراطية الأخيرة.

وأكد الوزير الأمريكي - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية وقوف الولايات المتحدة إلى جانب شعب بورما، في تطلعاته إلى تحقيق الديمقراطية والحرية والسلام والتنمية.

اليابان: "المهم حل الوضع سلميًا"

حثت اليابان، ميانمار على التمسك بالديمقراطية والحفاظ على السلام، إذ قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية إنه "من المهم أن تحل الأطراف المعنية الوضع سلميا من خلال الحوار وبما يتماشى مع العملية الديمقراطية".

وأضاف أن اليابان تجمع المعلومات عبر سفارتها في يانجون، أكبر مدينة في ميانمار، وستعمل على ضمان سلامة مواطنيها هناك.

أستراليا: "يجب احترام القانون"

أعربت وزيرة الخارجية الاسترالية ماريز باي، عن قلقها الشديد تجاه تطورات الوضع في ميانمار.

ودعت "باي" الجيش في ميانمار إلى احترام سيادة القانون وحل النزاعات من خلال آليات قانونية، والإفراج الفوري عن جميع القادة المدنيين وغيرهم ممن تم اعتقالهم بشكل غير قانوني.

كما قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إن التقارير الواردة من ميانمار مثيرة للقلق.

وأكد موريسون - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الاسترالية (إيه بي سي) - دعم استراليا منذ فترة طويلة للتحول الديمقراطي في ميانمار بما في ذلك الانتخابات التي جرت في شهر نوفمبر الماضي.

الأمم المتحدة: "ضربة خطيرة للإصلاحات الديمقراطية"

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشدة اعتقال القادة المدنيين في ميانمار، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء الإعلان عن نقل جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الجيش في ميانمار.

وأشار إلى أن الانتخابات التي جرت في شهر نوفمبر الماضي قد قدمت تفويضا قويا للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي تترأسها أونج سان سوتشي لحكم البلاد.

بدوره، قال المتحدث باسم السكرتير العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن هذه التطورات تمثل ضربة خطيرة للإصلاحات الديمقراطية في ميانمار.

سنغافورة: "نأمل عودة الوضع إلى طبيعته"

أعربت وزارة الخارجية في سنغافورة عن أملها في أن يعود الوضع في ميانمار إلى طبيعته في أسرع وقت ممكن، وذلك بعدما أعلن الجيش الاستيلاء على السلطة لمدة عام.

كما أعربت الوزارة عن أملها في أن تعمل جميع الأطراف في ميانمار من أجل التوصل إلى حل إيجابي وسلمي.

الهند: "نراقب الوضع عن كثب"

أعربت الهند، عن قلقها العميق إزاء استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار، كما حثت الدولة المجاورة على التمسك بسيادة القانون والعملية الديمقراطية.

ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية عن بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية في نيودلهي قوله إن الحكومة تراقب الوضع في ميانمار عن كثب.

إندونيسيا: "على الجميع ضبط النفس"

أعربت وزارة الشئون الخارجية الإندونيسية، عن قلقها إزاء الوضع السياسي في ميانمار.

وأكدت في بيان نشرته عبر حسابها على موقع تويتر، للتواصل الاجتماعي أهمية معالجة جميع الخلافات الانتخابية وفقا للآلية القانونية المتاحة.

وحثت الوزارة جميع الأطراف في ميانمار على ممارسة ضبط النفس، والدخول في حوار من أجل التوصل لحلول للتحديات وحتى لا يتفاقم الوضع بالبلاد.