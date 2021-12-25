فرنسا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ ظهور الوباء

باريس - (أ ش أ):

أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في فرنسا، اليوم السبت، تسجيل 104 آلاف و611 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يسجلها البلد منذ ظهور الوباء.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع الهيئة على الإنترنت، بلغ بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في فرنسا منذ بداية الجائحة 9 ملايين و88 ألفا و371 إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" إلى 122 ألفا و546 حالة، بعد تسجيل 84 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الأخير.