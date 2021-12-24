المسافرون إلى سنغافورة يواجهون فوضى فيروس أوميكرون

سنغافورة - (د ب أ):

تفرض سنغافورة قيودا على السفر للتصدي لتفشي سلالة أوميكرون من فيروس كورونا.

وجاءت الخطوة فيما يتحول نهج الحكومة في مواجهة الجائحة، الذي بدأ صارما ومنظما، إلى نهج وصفه المسافرون بأنه غير متناسق وفوضوي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ووصف سكان عادوا الشهر الجاري من الخارج المواقف التي تم إجبارهم فيها على ترك منازلهم وحيواناتهم الأليفة، وتلقيهم الأوامر بالتوجه إلى منشآت عزل مع غرباء، ومطالبتهم بتسليم أطفالهم إلى السلطات.

وتواجه سنغافورة انخفاض حظوظها في المحافظة على وضعها كمركز مالي يعمل بسلاسة بسبب هذه الإجراءات.