المسافرون إلى سنغافورة يواجهون فوضى فيروس أوميكرون

11:03 م الجمعة 24 ديسمبر 2021
المسافرون إلى سنغافورة يواجهون فوضى فيروس أوميكرون

فيروس كورونا

سنغافورة - (د ب أ):

تفرض سنغافورة قيودا على السفر للتصدي لتفشي سلالة أوميكرون من فيروس كورونا.

وجاءت الخطوة فيما يتحول نهج الحكومة في مواجهة الجائحة، الذي بدأ صارما ومنظما، إلى نهج وصفه المسافرون بأنه غير متناسق وفوضوي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ووصف سكان عادوا الشهر الجاري من الخارج المواقف التي تم إجبارهم فيها على ترك منازلهم وحيواناتهم الأليفة، وتلقيهم الأوامر بالتوجه إلى منشآت عزل مع غرباء، ومطالبتهم بتسليم أطفالهم إلى السلطات.

وتواجه سنغافورة انخفاض حظوظها في المحافظة على وضعها كمركز مالي يعمل بسلاسة بسبب هذه الإجراءات.

فيروس كورونا سنغافورة متحور أوميكرون كوفيد 19

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

542

متعافون اليوم

378843

إجمالي الإصابات

21510

إجمالي الوفيات

314994

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا