"وثق لحظاته الأخيرة قبل مصرعه".. أمير سعودي يتكفل بديون اليوتيوبر محمد الشمري
وكالات
تكفل الأمير عبد العزيز بن فهد، بمبلغ 2 مليون ريال لسداد دين عن أحد مشاهير التواصل الاجتماعي محمد الشمري، الذي وثق اللحظات الأخيرة له، قبل مصرعه في حادث سير.
وكتب الفنان السعودي فايز المالكي، في تغريدة عبر موقع "تويتر": "صاحب الأيادي البيضاء سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد يتكفل بـ 2 مليون ريال لسداد دين محمد غانم الشمري بعد وفاته مع ولديه. كتب الله له الأجر".
صاحب الأيادي البيضاء سمو الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد يتكفل بـ 2 مليون ريال لسداد دين #محمد_غانم_الشمري بعد وفاته مع ولديه.— فايز المالكي (@fayez_malki) December 18, 2021
كتب الله له الأجر pic.twitter.com/u9WViV2I7E
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع في السعودية، مقطع فيديو لليوتيوبر الشهير محمد الشمري، قبل وفاته بلحظات قليلة.
وفي وقت سابق اليوم، نشر المالكي تغريدة قائلاً: "قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد مبلغ نصف مليون ريال مساعدة مالية لأسرة الفقيد محمد الشمري الذي توفي هو واثنين من ابنائه".
قدم صاحب السمو الملكي الامير #عبدالعزيز_بن_فهد— فايز المالكي (@fayez_malki) December 18, 2021
مبلغ نصف مليون ريال مساعدة مالية لأسرة الفقيد #محمد_الشمري الذي توفي هو واثنين من ابناءه pic.twitter.com/YxO41Nlwxc
ويظهر في الفيديو الذي لقى انتشارًا واسعًا، محمد الشمري رفقة ابنائه خلال سفره إلى الرياض، وهو يقول: "ادعولنا ادعولنا نصل بالسلامة إن شاء الله".
ونشرت وسائل إعلام محلية في السعودية، خبر وفاة مشهور السناب شات واليوتيوبر محمد الشمري مساء الخميس هو وابنته وابنه في حادث مروري تعرض له مع أسرته أثناء سفره إلى الرياض.
Breaking News 🚨— أخبار الخليج العربي - GCC (@Tadawltwt) December 17, 2021
The death of the famous on social media, Muhammad Al-Shamri Abu Fahd, in a terrible traffic accident
in Saudi Arabia🇸🇦 #SaudiArabia #Riyadh #وفاة_محمد_الشمري #محمد_الشمري pic.twitter.com/hxZXSjxzK6
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