"وثق لحظاته الأخيرة قبل مصرعه".. أمير سعودي يتكفل بديون اليوتيوبر محمد الشمري

تكفل الأمير عبد العزيز بن فهد، بمبلغ 2 مليون ريال لسداد دين عن أحد مشاهير التواصل الاجتماعي محمد الشمري، الذي وثق اللحظات الأخيرة له، قبل مصرعه في حادث سير.

وكتب الفنان السعودي فايز المالكي، في تغريدة عبر موقع "تويتر": "صاحب الأيادي البيضاء سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد يتكفل بـ 2 مليون ريال لسداد دين محمد غانم الشمري بعد وفاته مع ولديه. كتب الله له الأجر".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع في السعودية، مقطع فيديو لليوتيوبر الشهير محمد الشمري، قبل وفاته بلحظات قليلة.

وفي وقت سابق اليوم، نشر المالكي تغريدة قائلاً: "قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد مبلغ نصف مليون ريال مساعدة مالية لأسرة الفقيد محمد الشمري الذي توفي هو واثنين من ابنائه".

ويظهر في الفيديو الذي لقى انتشارًا واسعًا، محمد الشمري رفقة ابنائه خلال سفره إلى الرياض، وهو يقول: "ادعولنا ادعولنا نصل بالسلامة إن شاء الله".

ونشرت وسائل إعلام محلية في السعودية، خبر وفاة مشهور السناب شات واليوتيوبر محمد الشمري مساء الخميس هو وابنته وابنه في حادث مروري تعرض له مع أسرته أثناء سفره إلى الرياض.

Breaking News 🚨



The death of the famous on social media, Muhammad Al-Shamri Abu Fahd, in a terrible traffic accident

in Saudi Arabia🇸🇦 #SaudiArabia #Riyadh #وفاة_محمد_الشمري #محمد_الشمري pic.twitter.com/hxZXSjxzK6