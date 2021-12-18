أردوغان يؤكد على ضرورة تمثيل إفريقيا في مجلس الأمن الدولي

أنقرة - (د ب أ)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة تضافر الجهود بين بلاده والدول الإفريقية من أجل تمثيل إفريقيا بالشكل الذي تستحقه في مجلس الأمن الدولي.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية في إسطنبول: "النضال الذي نخوضه تحت شعار، العالم أكبر من خمسة، ليس من أجلنا فحسب، بل لصالح إخواننا الأفارقة أيضًا".

وتابع أردوغان قائلاً: "إنه إجحاف كبير أن لا يكون هناك كلمة أو دور في صنع القرارات بمجلس الأمن لقارة إفريقيا التي يعيش فيها 3ر1 مليار نسمة".

كما أعرب الرئيس التركي عن ثقته بإمكانية رفع حجم التبادل التجاري مع قارة إفريقيا إلى 50 مليار دولار عبر الجهود المشتركة.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن أردوغان القول إن "تركيا لم تدِر ظهرها لإفريقيا وشعوب القارة أبداً".

ولفت إلى أن تركيا فتحت صفحة جديدة في العلاقات مع القارة السمراء من خلال إعلانها 2005 عام إفريقيا.

واستطرد قائلاً: "إننا نعمل على دفع العلاقات على أساس الشراكة المتساوية ومبدأ رابح-رابح".

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والقارة الإفريقية تجاوز 3ر25 مليار دولار في 2020.

وذكر أردوغان أن عدد السفارات التركية في القارة الإفريقية ارتفع من 12 عام 2005 إلى 42 في الوقت الحالي.

وأوضح أن عدد سفارات الدول الإفريقية في أنقرة ارتفع من 10 إلى 37 خلال تلك السنوات.

وقال أرودغان: "توفر الشركات التركية فرص عمل لما يقرب من 25 ألفا من أشقائنا الأفارقة. شركات المقاولات التركية تولت تنفيذ 1686 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 78 مليار دولار في جميع أنحاء إفريقيا".

وأشار أردوغان إلى أنهم يتابعون عن كثب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2021.

وبخصوص مكافحة وباء كورونا، قال الرئيس التركي: "ندرك غياب العدالة عالميًا في الوصول إلى لقاحات كورونا والإجحاف الحاصل بحق إفريقيا في هذا الخصوص".

وأضاف أردوغان: "إنه لأمر مخز للبشرية أن يكون 6% فقط من سكان إفريقيا قد تم تطعيمهم بلقاح كورونا"

وأردف أردوغان: "نخطط لإرسال 15 مليون جرعة لقاح كورونا إلى إفريقيا في الفترة المقبلة".

وبيّن أردوغان: "عندما يصبح لقاحنا توركوفاك، جاهزًا سنضعه في خدمة شعبنا وإخواننا الأفارقة والإنسانية جمعاء".

وحول الحركات الانفصالية والتنظيمات الإرهابية في إفريقيا، قال أردوغان: "إننا كدولة تحارب الإرهاب الانفصالي منذ ما يقرب من 40 عامًا، نعلم جيدًا التحديات الأمنية التي يواجهها أشقاؤنا الأفارقة".