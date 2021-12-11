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البحرين ترصد إصابة بمتحور "أوميكرون" قادمة من الخارج

02:14 م السبت 11 ديسمبر 2021
البحرين ترصد إصابة بمتحور "أوميكرون" قادمة من الخارج

فيروس كورونا

المنامة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة البحرينية رصد حالة قائمة بأوميكرون لشخص قادم من خارج مملكة البحرين، مؤكدة قامت بتطبيق البروتوكول المتبع للحالات القائمة من عزل صحي واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا)، السبت، إنه بعد القيام بعملية تتبع أثر المخالطين تبين عدم وجود مخالطين لهذه الحالة بداخل مملكة البحرين، كما تم اتباع كافة الإجراءات المعتمدة للعزل والمتابعة .

وأضافت أن جميع الجهات المعنية تقوم ، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية ، بمتابعة التطورات العالمية بشأن فيروس كورونا (كوفيد-19) وتحوراته، مشيرة إلى أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة على الصعيد المحلي لحماية أبناء الوطن والمقيمين بحسب مقتضيات المرحلة.

وشددت الوزارة على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية، داعية في الوقت ذاته إلى المبادرة بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا والجرعة المنشطة منه حيث تساهم التطعيمات بشكل عام في رفع الاستجابة المناعية وتخفيف الأعراض والمضاعفات في حال الإصابة بالفيروس.

فيروس كورونا متحور أوميكرون كوفيد 19

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