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السفير حسام زكي: اللقاءات مع القيادات السودانية إيجابية.. ونشعر بحل وشيك للأزمة

09:59 ص الإثنين 08 نوفمبر 2021
السفير حسام زكي: اللقاءات مع القيادات السودانية إيجابية.. ونشعر بحل وشيك للأزمة

السفير حسام زكي

القاهرة - أ ش أ

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، اليوم الإثنين، أن لقاءات وفد الجامعة العربية مع القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وعبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، كانت إيجابية.

وقال زكي -في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث"- إن وفد الجامعة العربية يشعر أن حل الأزمة وشيك في السودان لاسيما أنه وجد أرضية مشتركة للتوصل إلى حل.

وأضاف أن الأمور في السودان تحتاج حنكة في المعالجة وإلى الصبر حتى يتوصل الأشقاء إلى التفاهمات المطلوبة، قائلًا إن الأمر ليس سهلًا ولكنه وشيك، مؤكدًا أن هناك مسئولية من كافة الأطراف في السودان ورغبة حقيقية للعودة إلى المسار الانتقالي.

كانت جامعة الدول العربية قد أعلنت أن السفير زكي عقد عددًا من اللقاءات خلال زيارته للسودان تناولت تطورات الأزمة الراهنة في السودان وسبل دعم الجهود المبذولة لتسويتها.

السفير حسام زكي جامعة الدول العربية السودان أزمة السودان

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