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المنفي وكوبيش يبحثان في طرابلس الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا

03:30 م الأحد 28 نوفمبر 2021
المنفي وكوبيش يبحثان في طرابلس الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا

محمد المنفي

طرابلس- (د ب أ):

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأحد في العاصمة طرابلس، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، آخر المستجدات السياسية في ليبيا، لاسيما الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ووفقا لإدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي، جدد كوبيش دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، مؤكداً أن المجتمع الدولي يتطلع لهذا الاستحقاق المهم، الذي سيعبر بالليبيين إلى مرحلة الاستقرار والسلام، وفق قوله.

بدوره، أكد المنفي، أن المجلس يعمل جاهداً من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، الرئاسية والتشريعية، بشكل متزامن، عبر تحقیق كل الضمانات اللازمة، حتى تكون انتخابات حرّة ونزیھة، تعبّر نتائجها عن إرادة الشعب الليبي، وتحقق كامل شروط العملية الديمقراطية.

محمد المنفي المجلس الرئاسي الليبي ليبيا

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