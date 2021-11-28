زلزال بقوة 7.5 درجات يضرب بيرو

ليما (بيرو)- (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 7.5 درجات بيرو، طبقا لما ذكره المركز الوطني لرصد الزلازل في بيرو، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، الأحد.

ووقع الزلزال في الساعة الخامسة و52 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي في إقليم "أمازوناس".

وذكرت قناة "بي.بي.بي" الإذاعية أن السكان في الاكوادور وكولومبيا شعروا بالزلزال.

ولم ترد وسائل الإعلام المحلية أنباء عن وقوع أضرار خطيرة.