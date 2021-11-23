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قتلى في انفجار في مصنع للذخيرة في صربيا

09:14 م الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
قتلى في انفجار في مصنع للذخيرة في صربيا

انفجار في مصنع للذخيرة في صربيا

صربيا - (أ ش أ)

أعلنت السلطات الصربية مقتل شخصين اثنين على الأقل إثر وقوع سلسلة من الانفجارات التي استهدفت مصنع ذخيرة في البلاد.

وأوضحت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن الشرطة الصربية، أن الانفجارات وقعت حوالي الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي في مستودع للصواريخ في ضواحي العاصمة بلجراد.

وأعلنت وزارة الداخلية في بلجراد، في بيان، عن مقتل عاملَين وإصابة 16 آخرين على الأقل، وسارعت خدمات الإنقاذ لاستخدام طائرات بدون طيار للبحث عن المزيد من الضحايا.

هذا المحتوى من

Asha
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