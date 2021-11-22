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الأمم المتحدة تحذر من انهيار النظام المصرفي في أفغانستان

07:39 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
الأمم المتحدة تحذر من انهيار النظام المصرفي في أفغانستان

الأمم المتحدة

نيويورك - (بي بي سي)

دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية النظام المصرفي في أفغانستان من شبح الانهيار الذي يتهدده منذ مجيء حركة طالبان للسلطة قبل أكثر من شهرين.

واقترحت المنظمة الدولية سبلا لدعمه بتكلفة اقتصادية هائلة ومنها خطة تأمين على الودائع لطمأنة المودعين، وإتاحة تيسيرات لمنح وسداد القروض بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية.

واعتبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذة التدابير ضرورية ويتعين اعتمادها لتفادي الانهيار ومعالجة أزمة النظام المصرفي في أفغانستان، ومن أجل تحسين القدرة الإنتاجية المحدودة للبلاد.

وأدى الاستيلاء المباغت لمسلحي طالبان على السلطة من الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب مع رحيل القوات الأجنبية في أغسطس الماضي إلى قطع المساعدات التنموية عن البلاد وتجميد مليارات الدولارات من أصول البنك المركزي الأفغاني في الخارج الأمر الذي فرض ضغطا شديدا على الوضع الاقتصادي الداخلي.

هذا المحتوى من

BBC
الأمم المتحدة أفغانستان حركة طالبان

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