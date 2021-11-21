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ألمانيا قد تجعل لقاحات كورونا إلزامية بسبب ارتفاع حالات العدوى

10:43 م الأحد 21 نوفمبر 2021
ألمانيا قد تجعل لقاحات كورونا إلزامية بسبب ارتفاع حالات العدوى

لقاحات كورونا

برلين - (أ ش أ):

يناقش السياسيون الألمان جعل لقاحات كوفيد-19 إلزامية للمواطنين في ضوء ارتفاع معدلات العدوى وانخفاض معدلات التطعيم، وفق صحيفة بريطانية.

وقالت "ايفيننج ستاندارد" إن العديد من أعضاء حكومة المستشارة أنجيلا ميركل اليوم الأحد قالوا إنه يجب فرض التطعيمات الإجبارية قريبًا حيث فشلت الجهود الأخرى لرفع معدل التطعيم المنخفض في ألمانيا البالغ 68 في المائة فقط.

كانت النمسا المجاورة قد أعلنت هذا الأسبوع عن خطة لجعل اللقاحات إلزامية العام المقبل.

كتب تيلمان كوبان، رئيس جناح الشباب في الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة انجيلا ميركل، في صحيفة "دي فيلت": "لقد وصلنا إلى نقطة يجب أن نقول فيها بوضوح أننا بحاجة إلى تلقيح إلزامي بحكم الأمر الواقع وإغلاق غير مُلقحين".

وارتفع معدل الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا لمدة سبعة أيام إلى أعلى مستوى منذ بدء الوباء لليوم الرابع عشر على التوالي يوم الأحد، حيث وصل إلى 372.7 على مستوى البلاد.

في بعض المناطق، تجاوز عدد المرضى 1000، حيث أبلغت بعض المستشفيات بالفعل عن وحدات العناية المركزة الكاملة. وكان الرقم القياسي في الموجة الثالثة للوباء في ديسمبر الماضي هو 197.6.

بشكل عام ، تم الإبلاغ عن 5.35 مليون إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا منذ بداية الوباء في فبراير 2020. ويبلغ إجمالي عدد القتلى 99.062.

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