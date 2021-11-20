انقسام في الشارع الأمريكي بعد تبرئة مراهق أبيض من قتل وإصابة ٣ أشخاص

نيويورك - (بي بي سي)

دعت السلطات الأمريكية المواطنين إلى الهدوء بعد أعمال شغب عقب الحكم ببراءة مراهق أطلق النار على ثلاثة أمريكيين في العام الماضي، وقتل اثنين وأصاب الثالث بطلق ناري.

فقد برأ المحلفون يوم الجمعة كايلي ريتنهاوس البالغ من العمر 18 عاما، من كل التهم الموجهة إليه على أساس الدفاع عن النفس.

واستخدم رينتهاوس السلاح على ثلاثة أشخاص خلال مظاهرات منددة بالعنصرية في العام الماضي.

وتسبب الحكم فى حالة انقسام فى البلاد إذ يطالب أسر الضحايا بالعدالة والقصاص من القاتل. ويعتقد المعارضون لهذا الحكم أن المراهق لو كان من السود كان سيعاقب.

واندلعت أعمال شغب فى ولايات بورتلاند وأرويجانو بعد صدور الحكم، وكسر المتظاهرون النوافذ وهددوا بحرق مراكز حكومية. وخرجت تظاهرات أخرى فى شيكاغو ونيويورك لكنها كانت أصغر حجما مقارنة بالتظاهرات التى شهدتها عموم البلاد سابقا.

وغردت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أنه مازال هناك الكثير من العمل الذى يجب إنجازه لجعل النظام القضائي في البلاد "أكثر مساواة".

وارتكبت حادثة القتل تلك التي برىء منها الشاب كايلي خلال تظاهرة لدعم حركة "حياة السود مهمة".