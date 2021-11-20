"جرعات معززة بدلا من طهيهما".. بايدن يعفو عن ديكين روميين قبل عيد الشكر (فيديو)

وكالات:

أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن عفواً عن الديكين الروميين الأبيضين الكبيرين من ولاية إنديانا بيانت بتر وجيلي في حديقة الورود بالبيت الأبيض، الجمعة، وذلك في استمرار لتقليد متبع في عيد الشكر منذ عقود، وذلك بحسب ما ذكره موقع "العربية نت".

وقال بايدن مازحا "بدلاً من طهي هذين الديكين الروميين سيجري إعطاؤهما تعزيزات"، وذلك في إشارة إلى الجرعات المعززة من اللقاحات، التي سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدامها على نطاق أوسع في وقت سابق من اليوم.

وقال "من المهم أن نستمر في تقاليد كهذه، لتذكيرنا كيف أن هناك نوراً وأملاً وتقدماً من الظلام، وهذا ما يمثله عيد الشكر هذا العام من وجهة نظري".

President Biden pardons the National Thanksgiving Turkeys 'Peanut Butter' and alternate 'Jelly' at the White House. pic.twitter.com/pqUifLJ0bC — The Hill (@thehill) November 20, 2021

وقبل أن يتحدث، كان الديكان الروميان يتجولان بحرية في الحديقة، حيث تفوح رائحة عصير التفاح الساخن في الهواء. وعزفت فرقة موسيقية ألحاناً مرتبطة بالطيور، منها "فري بيرد" و"بيرد لاند"، وهي من أعمال فرقة ويذر ريبورت، لحشد من موظفي البيت الأبيض وأطفالهم.

وكان الرئيس الأمريكي الراحل، هاري ترومان، هو أول من يتلقى ديكا روميا من مربي الديوك الرومية في الولايات المتحدة عام 1947 في تقليد ما زال مستمرا.

وفي عام 1963 قرر الرئيس الراحل، جون كنيدي، إعادة هديته للمزرعة التي جاءت منها.

وكان الرئيس جورج بوش الأب أول رئيس يعفو رسميا عن ديك رومي في البيت الأبيض عام 1989.