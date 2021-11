"جرعات معززة بدلا من طهيهما".. بايدن يعفو عن ديكين روميين قبل عيد الشكر (فيديو)

وكالات:

أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن عفواً عن الديكين الروميين الأبيضين الكبيرين من ولاية إنديانا بيانت بتر وجيلي في حديقة الورود بالبيت الأبيض، الجمعة، وذلك في استمرار لتقليد متبع في عيد الشكر منذ عقود، وذلك بحسب ما ذكره موقع "العربية نت".

وقال بايدن مازحا "بدلاً من طهي هذين الديكين الروميين سيجري إعطاؤهما تعزيزات"، وذلك في إشارة إلى الجرعات المعززة من اللقاحات، التي سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدامها على نطاق أوسع في وقت سابق من اليوم.

وقال "من المهم أن نستمر في تقاليد كهذه، لتذكيرنا كيف أن هناك نوراً وأملاً وتقدماً من الظلام، وهذا ما يمثله عيد الشكر هذا العام من وجهة نظري".

President Biden pardons the National Thanksgiving Turkeys 'Peanut Butter' and alternate 'Jelly' at the White House. pic.twitter.com/pqUifLJ0bC