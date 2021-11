اللحظات الأولى لانفجار قنبلة في العاصمة الأفغانية كابول (فيديو)

وكالات:

شهدت العاصمة الأفغانية كابول، اليوم السبت، انفجارا أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وذكرت وكالة سبوتنيك، أن انفجارا وقع في منطقة مهتاب جولاي، بضاحية داشتي برشي، غربي العاصمة كابول، وتم نقل عدد من الجرحى إلى المستشفى.

وأكد المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن مدنيا واحدا لقي حتفه وأُصيب اثنان آخران، جراء انفجار سيارة بمنطقة داشتي بارشي غربي كابول.

وأشار الناطق باسم طالبان إلى أن التحقيق جار لتحديد طبيعة الحادث.

وتضم المنطقة التي شهدت الحادث، غالبية سكانية من أقلية الهزارة والشيعة.

وذكرت تقارير محلية أن الانفجار أسفر عن مقتل مراسل قناة "أريانا" الأفغانية، حميد الصيغاني، لكن القناة لم تؤكد بعد تلك التقارير.

ونشرت حسابات على موقع التواصل مقاطع فيديو للحظة الانفجار في كابول.

#Footage:

In today's explosion, a member of Ariana TV's staff killed in Gullaie Mahtab Qala area Dasht-e-Barchi, Kabul.#aamajnews pic.twitter.com/bQsTBMaYca