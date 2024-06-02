الاحتلال يستهدف مخيم المغازي وسط قطاع غزة

كتب- محمد فتحي:

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن مدفعية الاحتلال استهدفت مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شقة سكنية تقطنها عائلة النبيه بمنطقة ساحة الشوا في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وأسفر القصف عن وقوع 3 شهداء بينهم امرأة ورضيع.

يذكر أن أونروا"، أعلنت تعليق عملها في مدينة رفح في أعقاب دخول الجيش الإسرائيلي للمدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة.

وكتب المدير العام للوكالة فيليبو لازاريني عبر صفحته على منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، أمس السبت: "أوقفت الأونروا تقديم خدماتها الصحية والخدمات الأخرى الحيوية في رفح".

وتعمل المنظمة الآن من مدينة خان يونس إلى الشمال من رفح ومن وسط قطاع غزة.

وواصلت القوات الإسرائيلية عمليتها في مدينة رفح أمس السبت على الرغم من الانتقادات الدولية واسعة النطاق.

وتعتبر إسرائيل رفح آخر معقل لحركة حماس الفلسطينية التي شنت هجوما كبيرا على مستوطنات غلاف غزة الإسرائيلية في 7 أكتوبر الماضي.