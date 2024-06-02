وزير الدفاع الصيني: سنتحرك بحزم وقوة لمنع استقلال تايوان

مصراوي

قال وزير الدفاع الصيني، دونج جون، إن بلاده ستتحرك بحزم وقوة لمنع استقلال تايوان.

وأضاف "دونج" خلال خطاب ألقاه في حوار شانجريلا في سنغافورة، وهو منتدى أمني كبير التقى خلاله وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن جيش التحرير الشعبي الصيني كان دائمًا قوة كبيرة وصلبة في الدفاع عن توحيد الوطن الأم، وسيتحرك بحزم وقوة في كل حين لمنع استقلال تايوان وضمان عدم نجاحها أبدًا في محاولاتها، حسبما أفادت "فرانس برس".

وأعلن وزير الدفاع الصيني، أن بكين منفتحة على إجراء اتصالات عسكرية مع الولايات المتحدة، بعد أن عقد وزيرا دفاع البلدين أول محادثات معمّقة وجها لوجه منذ 18 شهرًا.