النمسا تخطط لفرض إغلاق على الأشخاص غير الملقحين اعتبارًا من الغد

فيينا - (د ب أ)

تعتزم النمسا فرض إغلاق على الأشخاص غير الملقحين ضد فيروس كورونا اعتبارًا من يوم غد الأحد، بحسب مسودة الاقتراح.

وبموجب الخطة، ستدخل التدابير الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الأحد وستظل سارية حتى 24 نوفمبر، وفقا لوكالة الأنباء النمساوية (إي بي إيه).

وتشير مسودة الوثيقة إلى أن هذه التدخلات ضرورية "لمنع انهيار الرعاية الطبية". وتخطط الحكومة الاتحادية لمناقشة الإغلاق المقترح مع قادة الولايات غدا. وهناك دعم واسع بالفعل لتلك الخطوة قبيل المحادثات.

ومن المقرر عقد اجتماع، غدا الأحد بين المستشار النمساوي، ألكسندر شالنبرج، ووزير الصحة، فولفجانج موكشتاين، ورؤساء الولايات لتحديد قواعد تطبيق مثل هذا النظام.

يأتي ذلك بعد أن سجلت البلاد رقما قياسيا آخر، لحالات الإصابة بفيروس كورونا، التي بلغت أكثر من 13 ألف، اليوم السبت.

وأعرب عمدة فيينا، ميخائيل لودفيج، عن دعمه للخطة، لكنه قال إنه لا يزال بحاجة لمزيد من المعلومات.

ومع ذلك لم يكن الدعم للخطة مطلقا، حيث قال بعض وزراء الولايات أنهم بحاجة أيضا لمزيد من المعلومات.