الصين تُعلن سقوط مسبار خاص بها على الجانب المظلم من القمر

كتب- محمد فتحي:

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل، أن الصين أعلنت سقوط مسبار خاص بها على الجانب المظلم من القمر.

يذكر أنه كانت هناك العديد من البعثات الفضائية إلى القمر خلال السنوات الأخيرة، لكن الغالبية العظمى منها كانت تدور في الفضاء.

وكانت أبولو 17 هي أخر مركبة فضائية مأهولة تهبط على سطح القمر، وكان ذلك في عام 1972.

وقد هبطت بعثات فضائية سابقة على الجانب المواجه للأرض، لكن هذه هي المرة هبطت مركبة على الجانب البعيد والوعر وغير المستكشف من القمر.

ويعتقد العلماء أن الجانب البعيد من القمر يمكن أن يكون مكانًا ممتازًا لإجراء الفلك الراديوي، لأنه محمي من ضوضاء الراديو في الأرض. وسوف يُستخدم المطياف لاختبار هذه الفكرة.

وتأخرت الصين في فيما يتعلق باستكشاف الفضاء، إذ أرسلت أول رائد فضاء لها في عام 2003، مما يجعلها الدولة الثالثة التي تفعل ذلك، بعد الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة.