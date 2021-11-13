الدفاع الروسية: الناتو والولايات المتحدة نقلتا تدريباتهما إلى شمال غرب البحر الأسود

موسكو - (أ ش أ):

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه جرى نقل نشاط السفن الحربية الأمريكية وطائرات الاستطلاع التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى شمال غرب البحر الأسود.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم السبت أنها تواصل مراقبة النشاط العسكري للولايات المتحدة "ذي الطبيعة العدوانية" في منطقة البحر الأسود، خاصة بعد تحرك المجموعة البحرية الأمريكية وقوات الناتو الجوية نحو الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

وأضاف أن طائرة استطلاع استراتيجية - من طراز U-2S - تابعة للقوات الجوية الأمريكية قامت برحلة استطلاعية من المجال الجوي الأوكراني على طول الحدود الروسية، موضحا أن "طائرة استطلاع استراتيجي من طراز U-2S تابعة لسلاح الجو الأمريكي أقلعت من قاعدة أكروتيري الجوية في جزيرة قبرص، وقامت برحلة استطلاعية من المجال الجوي لأوكرانيا والجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".

وأشار أن إلى "أنظمة الرادار التابعة للقوات الجوية الروسية وأسطول البحر الأسود رصدت وتعقبت أربع رحلات جوية لطائرات استطلاع تابعة لحلف شمال الأطلسي في الأجواء فوق منطقة البحر الأسود خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي أعرب عن رفضه بإجراء مناورات غير مخطط لها في البحر الأسود ردا على المناورات الناتو والولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة ، مشيرا إلى أنه ليس هناك حاجة إلى تصعيد الأمر.