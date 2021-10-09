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الكويت تدين استمرار محاولات ميليشيا الحوثي استهداف السعودية

08:01 م السبت 09 أكتوبر 2021
الكويت تدين استمرار محاولات ميليشيا الحوثي استهداف السعودية

ميليشيا الحوثي

الكويت - (أ ش أ):

أدانت دولة الكويت اليوم السبت، بأشد العبارات، استمرار محاولات ميليشيا الحوثي بتهديد أمن المملكة عبر استهداف مطار الملك عبدالله بجازان .

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية - أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكد البيان وقوف دولة الكويت التام إلى جانب السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

هذا المحتوى من

ميليشيا الحوثي الكويت السعودية مطار الملك عبدالله بجازان

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