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رئيس وزراء بيرو يستقيل من منصبه ويثير أزمة حكومية

10:32 ص الخميس 07 أكتوبر 2021
رئيس وزراء بيرو يستقيل من منصبه ويثير أزمة حكومية

رئيس وزراء بيرو جيدو بيليدو أوجارتي - أرشيفية

ريو دي جانيرو- (د ب أ):

بعد نحو شهرين من تولي الحكومة الجديدة في بيرو مقاليد الحكم، استقال رئيس وزراء البلاد من منصبه.

وقال الرئيس بيدرو كاستيلو في كلمة للشعب: "لقد قبلنا استقالة رئيس مجلس الوزراء جيدو بيليدو أوجارتي الذي أشكره لخدماته للبلاد".

وتعني استقالة رئيس الوزراء أنه يجب على جميع الوزراء إخلاء مناصبهم. وأعلن كاستيلو أنه سيتم أداء اليمين الدستورية لحكومة جديدة في وقت لاحق من المساء.

وأدى كاستيلو، المدرس القروي السابق، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد في نهاية يوليو بعد فوز بهامش ضئيل للغاية في الانتخابات وأسابيع من المشاحنات القانونية مع المرشحة اليمينية الشعبوية كيكو فوجيموري.

وكانت الأشهر القليلة الأولى للرئيس الجديد عديم الخبرة، صعبة.

استقال وزير الخارجية هيكتور بيجار بسبب تعليقات مثيرة للجدل حول الإرهاب فى بيرو خلال شهر من تولي الحكومة مهامها .

ويجري التحقيق مع بيليدو بتهمة غسل الأموال وتبرير الإرهاب.

جيدو بيليدو أوجارتي رئيس وزراء بيرو بيدرو كاستيلو بيرو

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