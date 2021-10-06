رئيسا أمريكا والصين يتفقان على اجتماع افتراضي قبل نهاية العام

الولايات المتحدة - (أ.ش.أ)

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن توصل إلى اتفاق مبدئي لعقد اجتماع افتراضي قبل نهاية هذا العام مع نظيره الصيني تشي جينبينج.

وأشارت مصادر أمريكية إلى أن هذا يأتي بعد اجتماع استمر ست ساعات اليوم بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونظيره الصيني يانج جيتشي في مدينة زيوريخ بسويسرا.

وأوضحت أن إدارة بايدن ترى أن الدبلوماسية الشخصية بين الزعيمين ستكون ضرورية لإدارة الملفات الشائكة بين بلديهما في ظل تزايد التوتر في العلاقات بين واشنطن وبكين.

ووصفت المصادر محادثات زيوريخ بأنها الأعلى درجة بين مسئولين من الدولتين منذ قمة ألاسكا التي عقدت في شهر مارس الماضي حين وجه نفس المسئول الصيني توبيخا علنيا لسوليفان ولوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بسبب تحدي الصين بشأن حقوق الإنسان وقضايا أخرى.

ونوهت إلى أن الاجتماع بين ممثلي البلدين هذه المرة كان مختلفا فغلبت عليه المناقشات المفتوحة مع التركيز على المصالح المشتركة بعيدا عن نقاط الحديث الخلافية المعتادة.