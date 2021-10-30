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الإمارات تسحب دبلوماسييها من لبنان تضامنًا مع السعودية

05:24 م السبت 30 أكتوبر 2021
الإمارات تسحب دبلوماسييها من لبنان تضامنًا مع السعودية

الإمارات

أبو ظبي - (د ب أ)

أعلنت دولة الإمارات، اليوم السبت، عن سحب دبلوماسييها من لبنان.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) في نبأ عاجل عبر حسابها على تويتر أن هذه الخطوة تأتي "تضامنا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة"

كما أشارت الإمارات إلى أنها قررت منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان.

وكانت المملكة العربية السعودية قد استدعت أمس سفيرها في لبنان للتشاور وطلبت مغادرة سفير لبنان لدى المملكة، كما قررت وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة وذلك على خلفية تصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن.

الإمارات لبنان السعودية جورج قرداحي اليمن

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