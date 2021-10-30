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رويترز: قوات تيجراي تسيطر على بلدة استراتيجية بإقليم أمهرة الإثيوبي

01:29 م السبت 30 أكتوبر 2021
رويترز: قوات تيجراي تسيطر على بلدة استراتيجية بإقليم أمهرة الإثيوبي

قوات تيجراي

وكالات:

قال المتحدث باسم جبهة تحرير تيجراي، السبت، إن قوات الجبهة سيطرت على بلدة دسي الاستراتيجية في إقليم أمهرة الإثيوبي.

وأضاف جيتاشو رضا لوكالة "رويترز"، عبر هاتف متصل بالأقمار الصناعي من مكان غير معلوم، إن المقاتلين أخرجوا قوات الحكومة من دسي ويتجهون إلى بلدة كومبولتشا، مشيراً إلى أن قوات تيجراي أسرت العديد من الجنود الإثيوبيين.

ولم يرد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية على طلب للتعقيب، ولم يتسن لـ"رويترز"، التحقق من التطورات التي أعلنتها الجبهة الشعبية.

قوات تيجراي إثيوبيا إقليم أمهرة الإثيوبي تيجراي

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