اليوم.. بدء فاعليات مؤتمر الاتحاد الدولي للجامعات البحرية بالأكاديمية العربية

كتبت - إيمان محمود

شهدت اليوم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فعاليات "مؤتمر الاتحاد الدولي للجامعات البحرية لعام 2021" وذلك بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبي قير في الأسكندرية، ويأتي المؤتمر بالتزامن مع الاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت رعاية سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية والدكتور جمال غلوش الرئيس التنفيذي للمؤتمر.

وافتتح المؤتمر الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية وعدد من رؤساء الجامعات والممثلون الرسميون للجامعات البحرية الدولية الأعضاء بالاتحاد، ونخبة من خبراءالمجتمع البحري الدولي بالإضافة إلى عدد من الجامعات البحرية الدولية أعضاء الاتحاد المشاركين في المؤتمر وعددهم 69 جامعة بحرية من جميع أنحاء العالم يمثلون 36 دولة.

وشهد افتتاح المؤتمر الدكتور كيتا كي ليم السكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية، والدكتور جلين بلاكوود رئيس الجامعة البحرية الدولية، والفريق كامل الوزير وزير النقل ويوهيا ساساكاوا رئيس مؤسسة Nippon Foundation لجودة التعليم البحري، والربان رضا شحاتة رئيس مراقبة ملاحة هيئة قناة السويس.

ورحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية بجميع السادة الضيوف والحضور وأوضح إن المؤتمر يعد هو الأكبر في التعليم البحري على مستوى العالم مؤكداً دور الأكاديمية في الحصول على استضافة المؤتمر للمرة الثانية بعد منافسة قوية جداً مع ست جامعات بحرية كبرى من دول مختلفة هي تركيا والسويد والصين وروسيا وفيتنام وفنلندا.

وأوضح عبدالغفار دور الأكاديمية التعليمي على مدار خمسين عاماً، وأن دور الأكاديمية لا يقتصر على مجال النقل البحري وتدريب وتعليم الكثير من العاملين المحترفين فى مجال النقل البحري فى العالم العربي والشرق الأوسط و أفريقيا، ولكن الأكاديمية العربية أصبحت تحلق في سماء العالمية من خلال طرحها لبرامج تعليمية في شتى المجالات مثل هندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة بتخصصاتها، وإدارة الأعمال و اللغة والإعلام والقانون والنقل الدولي واللوجستيات والصيدلة و الذكاء الاصطناعي، وهو أحدث البرامج الدراسية التى تم طرحها من قبل الأكاديمية العربية في فرعها الجديد بمدينة العلمين الجديدة.

وأكد على وجود مراكز تعليم وتدريب تابعة للأكاديمية متخصصة في النقل البحري ولذلك تقوم الأكاديمية بإبرام العديد من اتفاقيات التعاون الدولية ووجود كليتين و ستة معاهد و العديد من مراكز التدريب المعتمدة دوليا والتي حرصت الاكاديمية العربية منذ تأسيسها على توفير نظام تعليمي و تدريبي فعال فى مجال النقل البحرى وتشمل نظرتنا المستقبلية التي تعمل على تحول الاكاديمية العربية الى مؤسسة تعليمية ذكية ذات تأثير ايجابى فى مجالات البحث العلمى و الابتكار و ريادة الاعمال.

وقال كامل الوزير وزير النقل خلال كلمته يسعدني ان انقل لكم تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وتمنياته الطيبة بان تكمل اعمال الموتمر بالتوفيق والنجاح كما احب ان ارحب برؤساء الجامعات والممثلين الرسميين للجامعات البحرية الدولية الأعضاء بالاتحاد، و خبراء المجتمع البحري الدولي وخالص شكري وتقديري الي الأكاديمية العربية لأستضافتها هذا المؤتمر الذي يعتبر من اهم المحافل التي تجمع روساء الجامعات البحرية العالمية.

واضاف ان لمكانة مصر في النقل البحري اهمية كبيرة بانضمام مصر الي المؤسسة البحرية الدولية منذ عام 1958 وان مصر تحرص على المشاركة في كل فاعليات المنظمة وانها دولة بحرية من الطراز الأول تتمتع بموقع متميز وسواحل ممتدة علي البحرين المتوسط والاحمر وتربط بينهم قناة السويس والتي تلعب دورا كبيرا في تسهيل حركة التجارة العالمية.

ويذكر أن الاتحاد الدولي للجامعات البحرية (IAMU) تأسس في نوفمبر 1999 حيث كانت الأكاديمية العربية واحدة من سبع جامعات مؤسسة تمثل قارات العالم، ومع مرور الوقت أصبح يضم في عضويته ما يزيد عن 69 جامعة تمثل أهم الأكاديميات والجامعات والمعاهد البحرية في العالم.