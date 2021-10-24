Masrawy logo white

الملك سلمان يشارك من عبر الاتصال المرئ في قمة قادة العشرين في إيطاليا

06:19 م الأحد 24 أكتوبر 2021
الملك سلمان يشارك من عبر الاتصال المرئ في قمة قادة العشرين في إيطاليا

الملك سلمان

الرياض - (د ب ا)

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الأحد أن الملك سلمان بن عبدالعزيز سيرأس وفد المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في إيطاليا نهاية الشهر الحالي.

وقال الديوان في بيان له مساء اليوم الأحد "تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها الملك سلمان بن عبدالعزيز من رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية ماريو دراجي لحضور قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية خلال المدة 30ـ 31/10/2021، فقد تقرر أن يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفد المملكة في أعمال القمة وأن يشارك من خلال الاتصال المرئي".

ووفقا للبيان"وإذ تبدي المملكة تقديرها للجهود المبذولة من الجمهورية الإيطالية لإنجاح أعمال مجموعة العشرين هذا العام من خلال العمل الجماعي المشترك بصفة المملكة عضواً في ترويكا المجموعة، تؤكد حرصها على استمرار الجهود المبذولة لإنجاح أعمال القمة".

الملك سلمان قمة قادة العشرين إيطاليا

الخبر التالى:

أسبوع القاهرة للمياه.. مفوض الاتحاد الأوروبي: مساهمات لمصر تصل إلى مليار يورو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر..مباشر بالفيديو.. يونايتد 0 - 5 ليفربول.. هاتريك صلاح

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا