نيجيريا تعلن مقتل قائد تنظيم داعش ولاية غرب أفريقيا

لاجوس - (د ب أ):

أعلنت حكومة نيجيريا أنه ترددت تقارير مفادها أن الجيش قتل قائد تنظيم "داعش - ولاية غرب أفريقيا"، مالام باكو.

كان باكو قد تولى مؤخرا قيادة التنظيم بعدما أعلن الجيش عن وفاة القائد السابق للميليشيا أبو مصعب البرناوي في منتصف أكتوبر الجاري .

وقال مستشار الأمن الوطني باباجانا مونجونو في وقت متأخر من أمس الخميس إنه خلال أسابيع قليلة جرى توجيه صفعة كبيرة لقيادة التنظيم الإرهابي.

ولم تعقب الحكومة على كيف ومتى توفى باكو حسبما زُعم.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من المعلومات.

وفي الماضي نشر الجيش النيجيري معلومات عن مقتل قادة ميليشيا اتضح فيما بعد أنها خاطئة.

وانفصلت ميليشيا داعش في غرب أفريقيا عن بوكو حرام في أغسطس 2016. وانخرطت الجماعتان المسلحتان في قتال دموي في نيجيريا وغرب أفريقيا وهو ما تسبب في وفاة أو نزوح الآلاف عبر المنطقة.

يشار إلى أن الجيش الألماني هو حاليا جزء من مهمة تابعة للأمم المتحدة ومهمة تدريب تابعة للاتحاد الأوروبي في مالي الواقعة بغرب أفريقيا، مشارك بحوالي 1200 جندي ألماني.