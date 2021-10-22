Masrawy logo white

نيجيريا تعلن مقتل قائد تنظيم داعش ولاية غرب أفريقيا

02:07 م الجمعة 22 أكتوبر 2021
نيجيريا تعلن مقتل قائد تنظيم داعش ولاية غرب أفريقيا

نيجيريا

لاجوس - (د ب أ):

أعلنت حكومة نيجيريا أنه ترددت تقارير مفادها أن الجيش قتل قائد تنظيم "داعش - ولاية غرب أفريقيا"، مالام باكو.

كان باكو قد تولى مؤخرا قيادة التنظيم بعدما أعلن الجيش عن وفاة القائد السابق للميليشيا أبو مصعب البرناوي في منتصف أكتوبر الجاري .

وقال مستشار الأمن الوطني باباجانا مونجونو في وقت متأخر من أمس الخميس إنه خلال أسابيع قليلة جرى توجيه صفعة كبيرة لقيادة التنظيم الإرهابي.

ولم تعقب الحكومة على كيف ومتى توفى باكو حسبما زُعم.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من المعلومات.

وفي الماضي نشر الجيش النيجيري معلومات عن مقتل قادة ميليشيا اتضح فيما بعد أنها خاطئة.

وانفصلت ميليشيا داعش في غرب أفريقيا عن بوكو حرام في أغسطس 2016. وانخرطت الجماعتان المسلحتان في قتال دموي في نيجيريا وغرب أفريقيا وهو ما تسبب في وفاة أو نزوح الآلاف عبر المنطقة.

يشار إلى أن الجيش الألماني هو حاليا جزء من مهمة تابعة للأمم المتحدة ومهمة تدريب تابعة للاتحاد الأوروبي في مالي الواقعة بغرب أفريقيا، مشارك بحوالي 1200 جندي ألماني.

نيجيريا مقتل قائد تنظيم داعش أفريقيا حكومة نيجيريا

الخبر التالى:

حبس إعلامي في الإمارات بتهمة المساس بالآداب العامة خلال مباراة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

819

متعافون اليوم

321967

إجمالي الإصابات

18151

إجمالي الوفيات

271792

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| أسعار الذهب تواصل الارتفاع في مصر.. تعرف على سعر الجرام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا