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السعودية تتيح جرعة تنشيطية ثالثة من لقاح كورونا

07:08 م الأربعاء 20 أكتوبر 2021
السعودية تتيح جرعة تنشيطية ثالثة من لقاح كورونا

السعودية تتيح جرعة تنشيطية ثالثة من لقاح كورونا

الرياض - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، إتاحة حجز موعد الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا للفئة العمرية من (18) عام وأكثر، وذلك بعد مضي (6) أشهر على أخذ الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن حجز الموعد للجرعة التنشيطية يكون من خلال تطبيقي "صحتي" و"توكلنا".

ونصحت الصحة الفئات "ذات الخطورة" بالمسارعة في أخذ الجرعة التنشيطية لتعزيز مناعتهم.

وأعلنت السعودية أنها تعتزم تقديم جرعة ثالثة تنشيطية ومعززة لمن هم فوق 60 عاماً ممن تجاوزوا فترة 8 أشهر من تلقيهم الجرعة الثانية، في إطار جهودها لإبطاء انتشار سلالة "دلتا" المتحورة وشديدة العدوى من فيروس "كورونا".

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