المرصد السوري: 3 قتلى بهجوم للقوات الحكومية في سرمدا

القاهرة- (د ب أ):

قُتل 3 أشخاص على الأقل بينهم شرطي جراء قصف صاروخي بنحو 5 قذائف نفذته قوات النظام السوري وطال قسم شرطة سرمدا ومبنى النفوس ومخيم عشوائي يقع شرقي سرمدا الواقعة في إدلب بالقرب من الحدود مع تركيا.

وتسبب القصف أيضا في وقوع نحو 15 جريحا من بينهم مدنيين جاري نقلهم إلى المشافي الميدانية في المنطقة، مما يرشح ارتفاع حصيلة القتلى حيث تكتظ المنطقة بالمدنيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد إلى وصول تعزيزات عسكرية جديدة لقوات النظام، مؤلفة من عشرات الحافلات على متنها جنود ودبابات وراجمات صواريخ، إلى منطقة معرة النعمان ومحاور القتال في جبل الزاوية جنوبي إدلب، وسراقب شرقي إدلب على طريق "إم 4".

ويأتي ذلك في ظل التصعيد من قبل إعلام النظام حول بدء معركة قريبة في إدلب، تزامنا مع حديث الرئيس التركي عن بدء عمل عسكري في شمال سوريا يستهدف مناطق "الإدارة الذاتية" وسط تخوف من وجود اتفاق غير معلن بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان على مقايضة مناطق بإدلب، مقابل مناطق في شمال وشمال شرق سورية .