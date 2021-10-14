تركيا تدعو المجتمع الدولي إلى مزيد من التعامل مع حركة طالبان

إسطنبول - (د ب أ):

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الخميس إنه يتعين على المجتمع الدولي التعامل بمزيد من النشاط مع حركة طالبان من أجل مساعدة أفغانستان في حل مشكلاتها.

وذكر تشاووش أوغلو في تصريحات صحفية في أنقرة عقب اجتماع مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي أن التعامل مع طالبان ليس اعترافا بالحركة الإسلامية المتشددة حكومة شرعية للبلاد.

وأوضح تشاووش أوغلو: "لا يجب أن ينهار الاقتصاد الأفغاني؛ ولذلك يجب على الدول التي جمدت أصول أفغانستان في الخارج أن تتحلى بمزيد من المرونة حتى يتسنى دفع الرواتب".

وأكد أن الهلال الأحمر التركي وفرّ 33 طنا من المساعدات الإنسانية من باكستان وأوصلها إلى أفغانستان.

وأفاد وزير الخارجية التركي بأنه قدم لوفد الحركة توصيات تركيا مجددا بشأن تعليم الفتيات وضمان توظيف النساء في أفغانستان.

ورفضت طالبان عرضا سابقا من تركيا لمواصلة تشغيل مطار كابول.

وأوضح تشاووش أوغلو أنه أبلغ الحركة بأن منظمات الطيران المدني الدولية لديها "توقعات أمنية" بأن أفغانستان "ستشغل المطارات وتستأنف الرحلات الجوية المنتظمة".