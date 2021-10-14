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الشرطة النرويجية تكشف عدد قتلى وجرحى هجوم "القوس والسهم"

12:14 ص الخميس 14 أكتوبر 2021
الشرطة النرويجية تكشف عدد قتلى وجرحى هجوم "القوس والسهم"

الشرطة النرويجية

أوسلو - (د ب أ)

أكدت الشرطة النرويجية مقتل خمسة أشخاص وإصابة اثنين آخرين في الهجوم المسلح والعنيف الذي شهدته مدينة كونجسبرج النرويجية الأربعاء.

لقي عدة أشخاص حتفهم، وأصيب آخرون، في هجوم مسلح عنيف في مدينة كونجسبرج النرويجية الأربعاء، بحسب ما ذكرته الشرطة.

وقال قائد الشرطة المناوب، أويفيند آس، في مؤتمر صحفي مساء اليوم إن رجلا مسلحا استهدف عددًا من الأشخاص في مركز المدينة، وسقط قتلى.

ويعتقد أن الرجل كان يحمل قوسًا وسهمًا، وظهر أنه يتصرف بشكل منفرد. ولا تبحث الشرطة عن مشتبه بهم آخرين.

ووقع الهجوم حوالي الساعة 1830 مساء بالتوقيت المحلي في المدينة التي تقع على بعد نحو 80 كيلومترا جنوب غرب أوسلو.

وقيل إن الجاني نفذ هجمات في عدة أنحاء من المدينة، وكان محل بقالة من بين الأماكن التي استهدفها.

واحتجزت الشرطة المشتبه به الذي لم تتضح دوافعه في البداية. وأوضحت الشرطة أنه ما زال من السابق لأوانه القول إن الهجوم تم بدافع إرهابي.

ويأتي الهجوم بعد 10 سنوات من أعنف هجوم إرهابي في البلاد، الذي شهد مقتل 77 شخصًا على يد متطرف يميني يدعى أندرس بهرنج بريفيك.

الشرطة النرويجية هجوم القوس والسهم مدينة كونجسبرج النرويجية هجوم مسلح

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