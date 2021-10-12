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حادث مروع في أمريكا.. قتيلان على الأقل جراء سقوط طائرة وسط حي سكني (فيديو)

11:42 ص الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
حادث مروع في أمريكا.. قتيلان على الأقل جراء سقوط طائرة وسط حي سكني (فيديو)

سقوط طائرة وسط حي سكني في مدينة سان دييجو بولاية ك

وكالات:

شهد حي سكني في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكيًا، حادثاً مروعاً بعدما سقطت طائرة لأسباب مجهولة وسط الحي.
وقالت السلطات الأمريكية، إن طائرة صغيرة تحطمت في حي سانتي بعد ظهر أمس الاثنين، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

كانت الطائرة من طراز سيسنا 340A متوجهة من يوما بولاية أريزونا إلى مطار مونتغمري جيبس التنفيذي في كيرني ميسا، وفقاً لمتحدث باسم مقاطعة سان دييجو.
بدوره، قال جاستن ماتسوشيتا رئيس كتيبة إدارة الإطفاء في سانتي للصحافيين، إن السلطات لا تعرف حتى الآن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، وفقاً لموقع "فوكس 5" الأمريكي.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الطائرة سقطت قرب مدرسة ثانوية بمنطقة سانتي، فيما أعلنت المدرسة أن طلابها بأمان ولم يتعرضوا لأذى.
وأدى سقوط الطائرة إلى تضرر منزلين، وفقا لما أظهرته مقاطع مصورة.

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