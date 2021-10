حادث مروع في أمريكا.. قتيلان على الأقل جراء سقوط طائرة وسط حي سكني (فيديو)

وكالات:

شهد حي سكني في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكيًا، حادثاً مروعاً بعدما سقطت طائرة لأسباب مجهولة وسط الحي.

وقالت السلطات الأمريكية، إن طائرة صغيرة تحطمت في حي سانتي بعد ظهر أمس الاثنين، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

كانت الطائرة من طراز سيسنا 340A متوجهة من يوما بولاية أريزونا إلى مطار مونتغمري جيبس التنفيذي في كيرني ميسا، وفقاً لمتحدث باسم مقاطعة سان دييجو.

بدوره، قال جاستن ماتسوشيتا رئيس كتيبة إدارة الإطفاء في سانتي للصحافيين، إن السلطات لا تعرف حتى الآن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، وفقاً لموقع "فوكس 5" الأمريكي.

⚠️🇺🇸#URGENT: Emerging report of a plane crash into several homes near San Diego, California#Santee l #CA

Witnesses report the plane was listing from wingtip to wingtip before crashing. Several homes are destroyed and several casualties are being reported.

Updates to follow! pic.twitter.com/Hum2FRM4S9