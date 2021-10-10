البرلمان العربي يدين استهداف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة والثروة السمكية باليمن

القاهرة - (أ ش أ):

أكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع الجمهورية اليمنية لمواجهة التنظيمات الإرهابية والتصدي لمخططاتها الخبيثة التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وأدان البرلمان العربي في بيان، اليوم الأحد استهداف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة والثروة السمكية بسيارة مفخخة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من اليمنيين الأبرياء جراء الانفجار، محذرا من خطورة تصاعد العمليات الإرهابية التي تنال من المدنيين ومن أمن واستقرار اليمن.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وتكثيف الجهود لوضع حد لهذه التنظيمات ومواجهتها بشكل حثيث، ودعم جهود الدول الوطنية في هذا الشأن.. معربا عن خالص تعازيه للجمهورية اليمنية في القتلىً من الأبرياء، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.