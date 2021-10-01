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المرور: رفع 45 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

01:06 م الجمعة 01 أكتوبر 2021
المرور: رفع 45 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

أرشيفية

كتب- علاء عمران:

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، وتمكنت من رفع 45 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات، والدراجات البخارية المهملة، والمتروكة بالشوارع.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع الأحياء الأجهزة الأمنية وشرطة المرور، شرطة المرافق، ممثلي كافة الجهات المعنية.

مرور القاهرة الخدمات المرورية دراجة نارية متروكة ومتهالكة

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