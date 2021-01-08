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وفاة ضابط إثر إصابته في أحداث واشنطن تجدد الانتقادات لمسئولي العاصمة

05:25 م الجمعة 08 يناير 2021
وفاة ضابط إثر إصابته في أحداث واشنطن تجدد الانتقادات لمسئولي العاصمة

الشرطة الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

أثارت وفاة ضابط أمريكي متأثرا بجراحه التي تعرض لها خلال مشاركته في التصدي لمظاهرات مثيري الشغب من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في العاصمة الأمريكية "واشنطن" أمس الأول الأربعاء موجة جديدة من الغضب والانتقادات.

وأشارت مصادر أمريكية اليوم الجمعة إلى أن هذا الضابط، برايان سيكنيك، الذي توفي مساء أمس، هو القتيل الخامس الذي تكون لوفاته صلة بأحداث الفوضى التي شهدتها واشنطن وكان من بينها اقتحام مبنى الكونجرس "الكابيتول" والتي أثارت بسببها دائرة من الجدل والانتقاد في الولايات المتحدة والعالم.

واصطفت قوات بمئات ضباط تنفيذ القانون مساء الخميس في شوارع المدينة يمثلون عشرات الجهات لتوديع الضابط القتيل.

لكن سقوط هذا الضابط، وقبله أربعة أشخاص بعد المظاهرات، أثار انتقادات بفشل هيئات تنفيذ القانون في منع حصار مبنى الكابيتول، كما حفز قادة الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي والجمهوري، إلى الدعوة إلى إجراء تحقيقات ربما تقود إلى تغييرات في شرطة العاصمة واشنطن.

هذا المحتوى من

Asha
الشرطة الأمريكية واشنطن الولايات المتحدة

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