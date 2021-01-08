سناب شات يعلق حساب ترامب إلى أجل غير مسمى

وكالات:

قال متحدث باسم تطبيق سناب شات أنه تم تعليق حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إلى أجل غير مسمى.

وأوضح المتحدث في حديث لصحيفة "ذي هيل" أن الشركة "قلقة بشأن الخطاب الصادر عن ترامب والهجمات التي يشنها على المؤسسات الديمقراطية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلق فيها هذا التطبيق حساب ترامب. ففي يونيو الماضي تمت إزالة ميزة Discover الخاصة من حسابه.

وقال التطبيق حينها: "نحن لا نروج حاليا لمحتوى الرئيس على منصة Discover على Snapchat، ولن نقوم بتقديم منصة للأصوات التي تحرض على العنف العنصري والظلم من خلال منحهم ترقية مجانية على Discover".

وأضاف: "لا مكان للعنف العنصري والظلم في مجتمعنا، ونحن نقف مع كل من يسعون إلى السلام والمحبة والمساواة والعدالة في أمريكا".