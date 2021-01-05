بريطانيا: عدد مرضى كورونا في مستشفيات إنجلترا أعلى من الذروة الأولى
المملكة المتحدة - (أ ش أ)
قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في خطاب اليوم الثلاثاء، إن عدد مرضى فيروس كورونا في مستشفيات إنجلترا أعلى الآن بنسبة 40% مما كان عليه الوضع في الذروة الأولى للمرض في أبريل الماضي.
وأضاف جونسون، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أنه يحاول وضع "درعاً غير مرئي" حول كبار السن والضعفاء في شكل تطعيم للحماية من المرض.
وأعلن جونسون أن واحداً من بين كل 4 أشخاص من أكثر الفئات ضعفاً سيحصلون خلال 2-3 أسابيع على "درجة كبيرة من المناعة".
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