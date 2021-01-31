سلطنة عمان تمدد إغلاق المنافذ البرية لأسبوع آخر

مسقط - (أ ش أ):

قررت سلطنة عمان، اليوم الأحد، تمديد إغلاق المنافذ البرية لأسبوع آخر بدءا من يوم غد الإثنين، وحتى الـ8 من شهر فبراير المقبل.

وأوضحت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع تطورات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن قرار التمديد جاء بناء على توصية الفريق الفني المختص.