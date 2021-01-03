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فاوتشي: عملية تلقيح الأمريكيين ضد كورونا تتسارع بعد بداية بطيئة

07:57 م الأحد 03 يناير 2021
فاوتشي: عملية تلقيح الأمريكيين ضد كورونا تتسارع بعد بداية بطيئة

أنتوني فاوتشي

واشنطن - (د ب أ):
قال كبير أطباء الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية أنتوني فاوتشي إن طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتلقيح المواطنين يتسارع ويمكن أن يكون على المسار الصحيح بالكامل في غضون أسبوع أو نحو ذلك.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فاوتشي قوله في برنامج "هذا الأسبوع" على قناة "اي بي سي" " إنها محاولة لبدء برنامج تلقيح ضخم والانطلاق بشكل سليم. الشيء المهم هو رؤية ما سيحدث في الأسبوع المقبل، أو الأسبوع ونصف".

وفي برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن"، قال خبير الجراحة العامة جيروم آدامز إن برنامج التطعيم الأولي تم وضعه في ظل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، التي شكلت ضغطا على موارد الرعاية الصحية في العديد من المناطق، وفي موسم العطلات".

وقال فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إنه خلال الـ 72 ساعة الماضية، تم إعطاء حوالي 5ر1 مليون جرعة لقاح، أو حوالي 500 ألف جرعة في اليوم، وهي زيادة كبيرة في وتيرة التلقيح.

وأضاف على قناة "ايه بي سي "لسنا في المكان الذي نريد أن نكون فيه، ولا شك في ذلك، لكنني أعتقد أنه يمكننا الوصول إذا قمنا بتسريع العملية".

وقد فشلت عملية "أوبيريشن وارب سبيد" ​​، وهي الجهود الاتحادية لتطوير وتوزيع لقاح ضد فيروس كورونا، حتى الآن في تحقيق التوقعات الخاصة بمدى سرعة تلقيح المواطنين.

أنتوني فاوتشي أمريكا فيروس كورونا

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