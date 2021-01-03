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وسائل إعلام لبنانية: إحراق صورة سليماني في منطقة البقاع

02:54 م الأحد 03 يناير 2021
وسائل إعلام لبنانية: إحراق صورة سليماني في منطقة البقاع

قاسم سليماني

وكالات:

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مجهولين أحرقوا صورة لقائد فيلق القدس قاسم سليماني في منطقة البقاع، في وقت أحيا عناصر من "حزب الله" ذكرى الاغتيال بمحاذاة حدود لبنان الجنوبية.

ونشر موقع "النشرة" اللبناني وموقع قناة "أل بي سي أي" التلفزيونية، صورة للافتة تحمل صورة سليماني والمهندس وقد تعرضت للحرق عند أطرافها.

وذكر موقع "العهد" التابع لـ"حزب الله"، أن "السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي أقامت في ذكرى شهادة قادة النصر قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، مراسم رفع الراية في منطقة الحمامص مقابل بلدة المطلة، وقد تابعته وسائل الإعلام العبرية".

في المقابل، أفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي نفذ انتشارا على الجانب الإسرائيلي من الحدود تحسبا لأي طارئ، فيما تواجدت في المكان قوات من "اليونيفيل" لمراقبة الأوضاع.

قاسم سليماني إحراق صورة سليماني منطقة البقاع

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