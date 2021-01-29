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الرئيس اللبناني يؤكّد حرصه على توزيع قرض البنك الدولي لتمويل شبكة الأمان الاجتماعي

06:31 م الجمعة 29 يناير 2021
الرئيس اللبناني يؤكّد حرصه على توزيع قرض البنك الدولي لتمويل شبكة الأمان الاجتماعي

ميشال عون

بيروت - (د ب أ):

أفاد الرئيس اللبناني ميشال عون حرصه على توزيع قرض البنك الدولي لتمويل شبكة الأمان الاجتماعي بشكل عادل على الأسر الأكثر فقرا في لبنان دون انتقائية ولا استنسابية.

وجاء كلام رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الذي ترأسه، ظهر اليوم الجمعة لإطلاق خطة تمويل شبكة الأمان الاجتماعي من خلال قرض قدمه البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ومدير البنك الدولي في لبنان ساروج كومار، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وشدد الرئيس عون على أنه "في الوقت الذي نعمل فيه على مكافحة نتائج الوباء خصوصا لجهة تحصين مناعة اللبنانيين عبر تأمين اللقاح المطلوب، فإننا سنواصل العمل بالتوازي من أجل تخطي المرحلة الاقتصادية الصعبة".

وشكر رئيس الجمهورية "وقوف البنك الدولي إلى جانب لبنان في هذه الظروف الدقيقة".

وتناول الرئيس عون" الوضع الأمني في البلاد والأحداث التي وقعت في طرابلس ليل أمس، فجدد التأكيد على ضرورة معاقبة الذين قاموا بأعمال الشغب في المدينة، لا سيما وأنهم معروفون من الأجهزة الأمنية ومعروفة هوياتهم السياسية".

ولفت إلى أن "التعليمات أعطيت إلى القوى الأمنية للمحافظة على الأمن في عاصمة الشمال ومنع الاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة".

ميشال عون البنك الدولي شبكة الأمان الاجتماعي لبنان

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