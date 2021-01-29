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محكمة إسبانية: إجراء الانتخابات البرلمانية في كتالونيا في 14 فبراير

06:38 م الجمعة 29 يناير 2021
محكمة إسبانية: إجراء الانتخابات البرلمانية في كتالونيا في 14 فبراير

المحكمة العليا الإسبانية

مدريد - (د ب أ):
أصدرت محكمة إسبانية اليوم الجمعة بأن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية في منطقة كاتالونيا الإسبانية المضطربة في فبراير كما هو مخطط لها.
وحكمت المحكمة العليا في كاتالونيا ضد خطط الحكومة الإقليمية لتأجيل التصويت حتى lمايو، مشيرة إلى ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.
يذكر أن الانتخابات مرتقبة بشكل كبير بسبب الصراع المستمر بشأن رغبة المنطقة في الانفصال عن إسبانيا.
ويُنظر إلى الانتخابات باعتبارها مقياس لدعم السكان للحركة الانفصالية. وتشير استطلاعات الرأي الحالية إلى أن الدعم لا يزال منقسما بالتساوي بين الانفصاليين ومن لا يريدون انفصال المنطقة.
ولا يزال الانفصاليون في السلطة في الإقليم. وتحكم الأحزاب الإقليمية التي تدعو إلى الانفصال عن إسبانيا بحكومة أقلية منذ انتخابات ديسمبر 2017.
ويأمل الاشتراكيون في حكومة مدريد أن يفوز مرشحهم الرئيسي وزير الصحة السابق سلفادور إيا بالدعم.
إلا أنه من المتوقع أن تكون نسبة المشاركة أقل مما كانت عليه في الماضي بسبب المخاوف من الجائحة.

إسبانيا الانتخابات البرلمانية في كتالونيا مدريد

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