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تايلاند تسجل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 12 ألفا و594 حالة

07:33 ص الثلاثاء 19 يناير 2021
تايلاند تسجل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 12 ألفا و594 حالة

فيروس كورونا تايلاند

بانكوك - (أ ش أ):
أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في تايلاند اليوم الثلاثاء تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12 ألفا و594 حالة.
وذكر المركز في بيان- نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني- أن البلاد لم تسجل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 70 حالة وفاة.
وتضمنت الإصابات الجديدة 33 حالة محلية، و106 حالات من العمال المهاجرين، و13 حالة من الوافدين الخاضعين للحجر الصحي.
وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.
وقال "لا نتوقع أن ينتهي التفشي اليوم أو غدا"، مضيفا أنه يتوقع أن يهدأ الوضع في منتصف فبراير المقبل.

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