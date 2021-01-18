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إسرائيل لتركيا: لا علاقات إلا بعد وقف أنشطة حماس في اسطنبول

02:14 م الإثنين 18 يناير 2021
إسرائيل لتركيا: لا علاقات إلا بعد وقف أنشطة حماس في اسطنبول

اسرائيل وتركيا

تل أبيب - (د ب أ):

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن إسرائيل أصدرت بيانا لتركيا اليوم الاثنين أبلغتها فيه بأنها لن تطبع العلاقات مع أنقرة إلا بعد وقف أنشطة الجناح العسكري لحركة حماس في مدينة اسطنبول التركية.

ووفقا لما نقلته الصحيفة فإن هذه الأنشطة تتضمن "توجيه الأنشطة الإرهابية في الضفة الغربية، وتجنيد الفلسطينيين للقيام بأنشطة إرهابية، وتمويل الأنشطة الإرهابية في الضفة الغربية، وتحويل الأموال إلى البنية التحتية العسكرية لحماس".

وقد شهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا توترات خلال السنوات الأخيرة، تمثلت ذروتها في طرد السفراء في عام 2018. إلا أن الفترة القليلة الماضية شهدت مؤشرات على رغبة تركيا في استعادة العلاقات.

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